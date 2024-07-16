نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الخضري يروج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة لـ رامي صبري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

رفع الموزع عمرو الخضري مستوى الحماس لجمهوره عن الكشف عن تفاصيل تعاونه مع النجم رامي صبري بأغنيتين كداب، كنا معدين، حيث شارك عمرو جمهوره ببوسترات أحد الاغنيات من ألبوم رامي صبري الجديد من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وأرفق بالبوستر تعليقاً قال فيه :"قريبا خلال أيام بأغنيتين مع النجم رامي صبري، الأغنية الأولى كداب من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر عمرو الخضري".

وأضاف:" الأغنية الثانية كنا معدين من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميكس وماستر عمرو الخضري".



تعليقات الجمهور على منشور عمرو الخضري

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ان شاء الله هتكون ترند كالعادة، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال عمرو الخضري

والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو الخضري أغنية الضحكه شيماء المغربي، والتي حازت على إعجاب الجمهور.





أغنية "حبايب قلبي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري ومن إخراج ساندي.

وجاءت كلمات أغنية "حبايب قلبي" على النحو الآتي:

قولوا لحبايب قلبي

اللي بيفرحولي

يدعولي من قلوبهم

الفرحة تم تم تم

هانت وبانت

والله دي هتبقى ليلة

وأنتم حواليا عيلة

ده وجودكم مهم مهم مهم

دي الفرحة جاية

من بعد شوقة

هتروق وتحلى

ولا أحلى روقة

واللي يحبنا يحب لنا الخير

ما هو برده يحق لنا

من بعد ما ياما استنينا

نفرح وتنور منازلنا

يا اللي مخاصمنا

إحنا نسينا الخصومة

ما أنتاش محتاج عزومة

ده كفاية علينا تهل تهل

الدنيا رضيت والأيام بتصالحنا

يبقى أنا وأنت اتصالحنا

والبعد ما بنا يقل يقل

دي الفرحة جاية

من بعد شوقة

هتروق وتحلى

ولا أحلى روقة

واللي يحبنا يحب لنا الخير

ما هو برده يحق لنا

من بعد ما ياما استنينا

نفرح وتنور منازلنا