جيش الاحتلال يعلن هذه المناطق بـ غلاف غزة مواقع عسكرية

جدة - نرمين السيد - إحدى مناطق غلاف غزة

أفاد موقع "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام عبري، بأن قائد المنطقة الجنوبية أصدر تعليمات جديدة بخصوص سياسة المناطق العسكرية المغلقة في عدة مناطق في غلاف غزة.





ووفقًا للقناة 14 الإسرائيلية، فإن التغيير الجديد يتضمن إعلان بعض المناطق كمناطق عسكرية مغلقة، مما يتطلب الحصول على تنسيق مسبق للدخول إليها. وبينت القناة أنه سيتم منع الدخول أو الخروج من المناطق المحددة كعسكرية مغلقة إلا للأشخاص الحاصلين على تصاريح مسبقة والسكان المحليين.

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