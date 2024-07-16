نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يتمسك بتجديد عقد نجم الزمالك.. ومفاجأة بشأن الصفقات الجديدة والراحلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمسك المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بضرورة تجديد عقد نجم الفارس الأبيض، خلال الفترة المقبلة، كما فاجأ إدارة النادي بشأن الراحلين عن الفريق والصفقات الجديدة

جوميز يصر على تجديد عقد يوسف أوباما

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جوميز أخبر إدارة نادي الزمالك بتمسكه بتجديد عقد يوسف أوباما في الفترة القادمة".

وأضاف:" يوجد مناقشات في الوقت الحالي بين جوميز وإدارة الزمالك بشأن الراحلين عن صفوف الفريق وتحديدا من اللاعبين الأجانب ".

وأشار:" جوميز وافق على رحيل جميع اللاعبين الأجانب في فريق الزمالك؛ ومن ضمنهم موتيابا وإبراهيما نداي؛ بينما قرر استمرار الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي".

واختتم:" إبراهيما نداي أبلغ لاعبي الزمالك بعدم استكماله مع الفريق، وجوميز يرغب في تعاقد النادي مع 6 صفقات في الميركاتو المقبل، منهم ثنائي دفاعي، ومهاجم، وجناح".