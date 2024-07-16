باريس سان جيرمان يستهدف مهاجم نابولي الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يسعي باريس سان جيرمان الفرنسي في إبرام العديد من الصفقات القوية لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت تقارير فرنسية أن الفريق الفرنسي يضع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الميركاتو الحالي، تحسبًا لرحيل أحد مهاجمي الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة نابولي لا تمانع في رحيل اللاعب، في حال وجود عرض مادي مناسب لضمه.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان سيواجه صراع قوي من الأندية السعودية وعلي رأسهم الأهلي لضم أوسمين خلال الانتقالات الحالية.

باريس سان جيرمان يرغب في ضم فيكتور أوسيمين

وألمحت الصحيفة أن إدارة نابولي الإيطالي أستقرت علي ضم البلجيكي روميلو لوكاكو كبديل لفيكتور أوسيمين.

وشارك المهاجم النيجيري البالغ من العمر 25 عام مع الفريق الإيطالي الموسم الماضي في 32 مباراة أحرز خلالهم 17 هدف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن فيكتور أوسيمين أنتقل إلي صفوف نابولي قادمًا من ليل الفرنسي عام 2020، بمقابل 70 مليون يورو.

