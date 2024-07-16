نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يقرر الرحيل للدوري السعودي هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن محمد الشناوي حارس النادي الأهلي قرر الرحيل إلى الدوري السعودي في نهاية الموسم الجاري لخوض تجربة الاحتراف بعد تلقيه عروض مالية مغرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

رحيل محمد الشناوي عن الأهلي

ويأتي رحيل الشناوي للدوري السعودي في ظل الطلبات المادية الكبيرة التي طلبها الحارس من الإدارة لتجديد عقده، خاصة وأن اللاعب لديه عرض من الوحدة السعودي لكنه ليس العرض الوحيد وهناك عرض أو عرضين تاني للاعب لو فتح النادي باب الرحيل أمامه.

ومن المقرر أن يكون هناك جلسة مرتقبة بين الشناوي والخطيب عقب لقاء مودرن سبورت من أجل الحديث حول عروض الرحيل، وسيقوم الأهلي بالتجديد لمحمد الشناوي مع الموافقة على رحيله على سبيل الإعارة.