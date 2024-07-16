نشكركم على متابعتكم خبر “فلاي دبي” تتسلم 7 طائرات مع نهاية العام الجاري وتوظف 130 طيارا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 02:04 مساءً - متابعة – نغم حسن

قالت “فلاي دبي” إنها تتوقع أن تتسلم سبع طائرات مع نهاية العام 2024، فيما تخطط الناقلة لتوظيف أكثر من 130 طيارا جديدا بحلول نهاية هذا العام إضافة إلى خطط لإنشاء مرافق جديدة للصيانة والتدريب مما ينعكس على أرباحها النهائية.

وبحسب “وام”، أشارت الناقلة في بيان صحفي، اليوم، إلى أن الطائرات الجديدة التي ستستلمها ستدعم توسع شبكتها، مع إضافة كل من بازل وريغا وتالين وفيلنيوس إلى وجهاتها.

وأوضح غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي،”زادت أعداد الموظفين في الشركة لتصل اليوم إلى أكثر من 5800 موظف، يمثلون 140 جنسية، من بينهم أكثر من 1200 طيار، ونسير وفق خططنا الموضوعة لتوظيف أكثر من 130 طيارا بحلول نهاية العام الجاري.

وأشار الغيث، إلى أن الناقلة وظفت هذا العام أكثر من 440 موظفا بنمو 6% عن العام الماضي مشيرا إلى أنه “لدعم مسار النمو لدينا، هناك حملة توظيف مستمرة، لإضافة المزيد من الكوادر المؤهلة، والمواهب إلى فريق عمل فلاي دبي، وهذا يشمل الطيارين وأطقم الطائرات والمهندسين، وغيرها من المناصب في مختلف أقسام ودوائر الشركة”.

وتابع “من مقرنا في دبي، وسعت فلاي دبي شبكتها لتصل اليوم إلى أكثر من 125 وجهة، في 58 دولة، يخدمها أسطول حديث وفاعل، مكون من 88 طائرة بوينغ 737”.

وأكد أن “فلاي دبي” تواصل استقطاب المزيد من الكفاءات المواطنة إلى الشركة، حيث استقطبت خلال العامين الماضيين نخبة جديدة من المواهب الإماراتية الشابة، ضمن سعيها لتوظيف الشباب المواطن، وتعزيز جهود التوطين في الدولة من خلال توظيف المهنيين الموهوبين، وإلحاقهم في الأدوار والمناصب المناسبة في دوائر الشركة المختلفة.

وقال “تلتزم الناقلة بالعمل على تطوير وتنمية قدرات الشباب المواطن، وتشجيعهم على العمل في قطاع الطيران، من خلال توفير فرص التدريب المهني في مختلف أقسام الشركة، بما فيها عدد من الفنيين والمهندسين الإماراتيين المتدربين، وتوفر الناقلة برامج خاصة سواء للطيارين المواطنين أو الموظفين في الأقسام الأخرى من الشركة لدعم فرص النمو المستقبلية”.

وكانت فلاي دبي قد تقدمت بطلبيتها الأولى على الإطلاق لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787، خلال معرض دبي للطيران في عام 2023.