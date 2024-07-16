نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 12:59 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 16-7-2024.

وقال المركز في بيانه: “صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة على بعض المناطق. ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، حركتها شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.