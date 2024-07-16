ضبط المتهم بقتل مدرب جيم في مشاجرة بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بإستخدام سلاح أبيض بالقليوبية مما أدى إلى وفاته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالقليوبية من إحدى المستشفيات بوصول (عامل بصالة ألعاب رياضية- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) مصاب بجرح طعنى بالرقبة وتوفى أثناء محاولة إسعافه ، وبسؤال والده قرر بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وبين (ميكانيكى- مقيم بذات العنوان) بسبب خلافات مالية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على نجله بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته وفر هارباً.

عقب تقنين الإجراءات بتاريخ 12الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.