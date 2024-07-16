مهرجاني أسوان وروتردام يحتفلان بالذكرى الخمسين لوفاة أم كلثوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 06:31 مساءً - يحتفل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بالتعاون مع وروتردام للفيلم العربي، في دورتيهما المقبلة 2025 بالذكرى الخمسين على وفاة كوكب الشرق أم كلثوم، خاصة أنها قدمت للسينما المصرية والعربية 6 أفلام تعتبر من أبرز الأفلام الغنائية في النصف الأول من القرن العشرين، فضلا عن كونها نموذج نادر للمرأة المصرية والعربية المبدعة.

ونشأت كوكب الشرق في أسرة بسيطة في قرية طماي الزهايرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لكنها نجحت بفضل موهبتها الكبيرة وإصرارها على النجاح أن تصل إلى قمة المجد في عالم الغناء.

روتردام يحتفل بأم كلثوم

وتتضمن الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان روتردام للفيلم العربي، والدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حفلا موسيقيا يتضمن عددا من الأغاني التي قدمتها أم كلثوم في أفلامها، على أن يتم التنسيق بين المهرجانين في هذا الشأن، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الثقافة المصرية، حتى تخرج هذه الاحتفالية بالشكل الذي يليق بسيدة الغناء العربي.



يذكر أن أم كلثوم قدمت للسينما المصرية والعربية كممثلة 6 أفلام هي، "وداد" و"نشيد الأمل" و"دنانير" و"عايدة" و"سلامة" و"فاطمة" ، فيما شاركت بالغناء فقط في فيلمي "أولاد الذوات" و"رابعة العدوية" .