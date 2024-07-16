نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية للفنان يوسف شعبان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير يوسف شعبان، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1931، ورحل عن عالمنا في 28 فبراير عام 2021، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة والخالدة في أذهان كثير من جمهوره ومحبيه.



مشوار يوسف شعبان الفني



وقدم "شعبان" العديد من الأعمال الفنية، وتنوعت أدواره بين السينما والمسرح والتلفزيون، حيث بدأ مسيرته السينمائية والإحترافية عام 1961 من خلال فيلم في بيتنا رجل، ثم توالت أعماله السينمائية التي تخطت 130 فيلمًا سينمائي.

أعمال يوسف شعبان السينمائية

ومن أبرز أعمال يوسف شعبان في السينما: فيلم الدنيا على جناح يمامة، دائرة الإنتقام، اذكريني، نص ساعة جواز، المشخصاتي، الفيل في المنديل، لحظات خوف، أنا اللي قتلت الحنش، هروب، للرجال فقط، ألف ليلة وليلة، زقاق المدق، في بيتنا رجل، الرجل الذي فقد ظله، معبودة الجماهير.

أعمال يوسف شعبان التلفزيونية

ومن أبرز أعماله في الدراما: مسلسل الوتد، ذئاب الجبل، رجل على الحافة، ليالي الحلمية الجزء الخامس، حمزة وبناته الخمسة، المال والبنون الجزء الأول، الحقيقة والسراب، غريب الدار، رأفت الهجان الشهد والدموع الجزء الأول والثاني.



أعمال يوسف شعبان المسرحية



ومن أبرز أعماله المسرحية:مسرحية رجل في القلعة، مطار الحب، المصيدة، حكاية جواز، عروسة تجنن.