محمد أبو داوود لـ دوت الخليج الفني: "عجبتني شخصية "حسين " بالوصفة السحرية لكونها مركبة..وهذه أهم نصيحة للشباب المقبل على الزواج" ( حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم -

المشاهدين سيجدون أنفسهم في كل شخصية من شخصيات المسلسل

أنا ضد زواج الرجل من بنت بعمر ابنته



التفاهم أهم من الحب بالزواج

التفاهم أهم من الحب بالزواج أقدم دور رئيس جهاز الأمن في دون مقابل وسيعرض قريبًا

لا أفكر في الإخراج السينمائي، لأنني متخصص في الإخراج المسرحي



فنان قدير شهد تاريخه الفني على تقديم العديد من الأدوار الهامة، ويواصل حتى الآن تقديم الأدوار التي لها هدف معين وتناقش قضايا مهمة في المجتمع، فنجح بشخصية "حسين " في مسلسل الوصفة السحرية الذي يعرض حاليًا على مناقشة قضية زواج الرجل الذي يكبر المرأة بفارق عمر كبير وحقق المسلسل نجاح كبير جدًا.



وحاور دوت الخليج الفني الفنان محمد أبو داوود ليكشف عن رأيه بالشخصية التي يقدمها بالمسلسل وأعماله الفنية القادمة



وإليكم نص الحوار:

ما الذي حمسك لتجربة الوصفة السحرية ؟



سبب حماسي هو عند قراءتي للمسلسل بالكامل وجدت أنه مسلسل اجتماعي يناقش قضايا المتزوجين بشكل عام كبار أم صغار أو المتزوجون بفروق سن سواء الرجل أكبر أو المرأة ف المشاكل مختلفة، وشعرت أن المسلسل سيكون مفيد في أن كل شخصين متزوجين سيشاهدون المسلسل سيجدون أنفسهم في شخصية من الشخصيات.

شخصية حسين تركيبة غريبة متزوج من بنت اصغر منه ولكن يرفض ذلك على ابنته..فحدثنا عن تفاصيل الشخصية ؟

أكثر ما نال إعجابي في شخصية "حسين" كونها مركبة، فهو متزوج من بنت تصغره في العمر تقريبًا بعمر ابنته، فهذا النموذج يوجد بالحياة ولديه مشاكل، وإذا انفصل الشخص عن زوجته لأي سبب كان ويستحيل الرجوع لها فله حق الزواج من أخرى ولكن تقربه بالعمر، خاصة أن في شخصية حسين سنجد أنه واضع شرط على البنت الصغيرة "زوجته" بعدم الإنجاب مع أن ذلك ظلم لها.



المسلسل يناقش قضايا الزواج لحالات مختلفة ففكرة فرق السن الكبير في الزواج بين الرجل والمرأة.. هل صادفت في الواقع مثل هذه التجارب ؟

بالفعل كان لي موقف مع أحد أصدقائي أنه كان كبير بالسن ويريد التزوج من امرأة أصغر منه بالعمر وأنا نصحته بعدم أخذ هذه الخطوة لأن بعد فترة سيعتقد الناس بأنها ابنته وسيتقدمون لخطبتها منه وستكون مشكلة صعبة، ولكن رد علي بأنه سيطلقها ويتزوج من غيرها، ف أنا ضد ذلك طبعًا، وسنجد في المسلسل شخصية مقابلة لـ “حسين وكارمن” وهم "زين وأميرة" فهى أكبر منه بالعمر وهو استغل ذلك وكانت من الشخصيات المستفزة بالنسبة لي بالمسلسل، وبالتالي لا بد من التفكير جيدًا والحفاظ على. تصرفاتنا.

شخصية حسين بالمسلسل يرفض ما يقبله على نفسه من حيث زواج ابنته..فما وجهة نظرك في هذا الأمر ؟

أنا ضد هذا الأمر، وفي المسلسل عند مواجهته لـ ابنته تنزعج منه وكأنها تنتقم منه بشكل غير مباشر عن طريق تكرارها نفس موقف والدها في تعريفه على شخص بعمره يريد الزواج منها وهو ما يجعله ينفعل لأن ابنته اهم شئ بحياته وهو ما يضع الأب بموقف لا يحسد عليه فإذا قال لا لابنته ماذا سيقول لزوجته التي بعمرها فهو لا يستطيع رد الرد نفسه، وبالتالي الرجل إذا تزوج من امرأه أصغر منه بالعمر سيجد مشاكل كثيرة بالمستقبل بالتأكيد.

مسلسل الوصفة السحرية يعطي نصائح للشباب المقبل على الزواج..فما أهم نصائحك لهم ؟

المسلسل أغلبه شباب لأن يهمنا توجيه الشباب أكثر خاصة بعد أرتفاع نسب الطلاق، فلا بد من أن يكون هناك وعي، وأنا دائما أنصح بناتي أن أهم من الحب بالزواج هو التفاهم، لأن هذا الحب سيكبر إذا كان هناك تفاهم وإذا اختفى سيموت الحب بعد ذلك، فعند أختيار شخص للزواج فلا يجب الأختيار بناء على الشكل فقط أو المال، فلا بد من وجود عاطفة أي حدث الجذب أو التجاذب بين الطرفين وبالتالي تأتي فائدة فترة الخطوبة لمعرفة التفاهم بين الطرفين وما نقاط الأختلاف والأتفاق بينهم.

تنتظر عرض مسلسل "دون مقابل" فحدثنا عن شخصيتك به ؟

مسلسل دون مقابل مسلسل وطني بشكل مختلف بطولة عدد من النجوم هاني رمزي، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، خالد سليم، وأول عودة للمخرج جمال عبد الحميد، والمنتج محمد فوزي، أقدم به شخصية رئيس جهاز الأمن ومعي هاني رمزي لمساعدتي، ويناقش المسلسل قضايا الفساد في المجتمع التي تضر به، اتمنى أنه يلقى النجاح والقبول إن شاء الله، ومن المتوقع عرضه بـ شهر 9 أو 10.



لديك تجارب إخراج مسرحي .. فهل تفكر في خوض الإخراج السينمائي ؟

لا أفكر في الإخراج السينمائي، لأنني متخصص في الإخراج المسرحي، وأحب دائما عندما أعمل في شئ أن أكون متميز به.

لو سنحت لك الفرصة لمناقشة قضية مهمة من خلال عمل درامي أو سينمائي فماذا ستكون؟



أحب أن أي عمل فني أقوم بتقديمه يكون به قضية وهدف، وهذا ما قدمته في عدة مسرحيات مثل عفريت لكل مواطن، وقدمت مسرحيات تناقش قضايا السياسية والشباب مثل مسرحية طب وبعدين وأيضًا قضايا الزواج مثل مسرحية الزواج تأديب وتهذيب وإصلاح، وأنا بقوم بالإخراج لا بد أن يكون هناك قضية تهم المجتمع بشكل عام والدولة وتوعية المجتمع ولفت الأنظار حول الخطر الذي يهدد المجتمع، وبالمناسبة مصر الآن تمر بفترة عصيبة جدًا للمؤامرات التي تحاك حولها ومحاولة اشغال كل الدول على حدود مصر من السودان وليبيا وفلسطين، كل حدود مصر ملتهبة ومشتعلة وبالتالي نرى الأزمات وغلاء الأسعار وضرب قناة السويس وغلقها لأن الغرب يريد توقيع مصر، لأنها دولة كبيرة لها وجود على الساحة بشكل كبير، اتمنى دائما أن أقدم قضية تفيد مجتمع سواء كانت قضية للوطن أو الأسرة أو الشباب، فلا بد من وجود هدف لتقديم رسالة الفن وهى التوعية لجميع المواطنين على مستويات العمر المختلفة، واتمنى السلامة لمصر وشعبها.



هل يوجد عمل جديد الفترة المقبلة ؟

إن شاء الله أقوم بالاستعداد لمسلسل جديد، ولكن لا أحب التحدث إلا بعد تصوير أولى المشاهد، وحاليًا يعرض لي الوصفة السحرية ومفترق طرق مع هند صبري وإياد نصار وجومانة مراد وماجد المصري وغيرهم، وهو محقق أثر ونجاح كويس الحمد لله