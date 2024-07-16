نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح باهر لأغنية "الضحكة" لـ شيماء المغربي بكلمات إيهاب عبد العظيم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أحدثت أغنية "الضحكة" للفنانة شيماء المغربي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها.

والأغنية من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية “الضحكة” رسالة لكل إنسان يعيش الحياة بحب وإحساس مع نفسه، ويُدرك أن القاعدة الأساسية للسعادة هي “اضحك للدنيا.. الدنيا تضحكلك”.

صُورت أغنية “الضحكة” على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، وظهرت شيماء المغربي بإطلالة شبابية.

تفاعلات الجمهور

أفاد متابعو شيماء مغربي أن الأغنية لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، حيث عبروا عن إعجابهم بالأداء الغنائي للفنانة وبساطة وعمق كلمات الأغنية. وأشادوا بنجاح الأغنية في التعبير عن مشاعر الفرح والابتهاج



آخر أعمال شيماء المغربي

والجدير بالذكر آخر أعمال شيماء المغربي أغنية مش قد المقام، والتي حازت على إعجاب الجماهير.

كلمات أغنية مش قد المقام

اللي كان بيشوفنا يجري ويجي ينهج في الكلام

اللي ماخلاش معارف غير وبلغهم سلام

اللي كان بيشوفنا يجري ويجي ينهج في الكلام

اللي ماخلاش معارف غير وبلغهم سلام

لما خذت بإيده جنبي عشان يبان

بان وقال للناس كمان إني مش قد المقام

اللي عليته على كتافي قلبه متعكر مش صافي

يوم ما قال هستقوى وأقوم قام وفكر في استضعافي

اللي عليته على كتافي قلبه متعكر مش صافي

يوم ما قال هستقوى وأقوم قام وفكر في استضعافي

قام وفكر في استضعافي

هو ده آخر التواضع مع قلوب من نوع غشيم

يبدأوا بشكل الملايكة ينتهوا بشيطان رجيم

هو ده آخر التواضع مع قلوب من نوع غشيم

يبدأوا بشكل الملايكة ينتهوا بشيطان رجيم

ياخذوا منك حاجة حلوة ويسبوك

ويسبوك بحاجات تعقد اللي قلبه كان سليم

اللي عليته على كتافي قلبه متعكر مش صافي

يوم ما قال هستقوى وأقوم قام وفكر في استضعافي

اللي عليته على كتافي قلبه متعكر مش صافي

يوم ما قال هستقوى وأقوم قام وفكر في استضعافي

قام وفكر في استضعافي