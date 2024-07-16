للمقيمين في السعودية..سارعوا بالتعرف على أنواع تأشيرات الدخول إلى البحرين وشروط الحصول عليها!"

الرياض - محمد الاطلسي - هل يمكنني استخراج فيزا لدخول البحرين بإقامة سعودية؟ نعم، كل من لديهم إقامة سعودية صالحة وتذكرة عودة إلى وطنهم أو الى المملكة العربية السعودية مؤهلون لمنحهم التأشيرة عند الوصول.

ما هي أنواع تأشيرات الدخول الى البحرين للمقيمين في المملكة العربية السعودية؟

هناك عدة أنواع من التأشيرات للدخول إلى البحرين للمقيمين في المملكة العربية السعودية:

1- التأشيرة الإلكترونية: وهي تأشيرة متعددة، مدتها ثلاثة شهور، ويمكن خلالها زيارة البحرين عدة مرات شرط ألا تزيد مدة الزيارة عن اسبوعين.

2- التأشيرة عبر جسر الملك فهد: مدتها أسبوع واحد فقط، ويمكن تمديدها في البحرين لمدة أسبوع أضافي.

كيفية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة البحرين عند الوصول عبر الإنترنت :

يمكن تقديم طلب للحصول على تأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت عبر هذا الموقع: https://www.evisa.gov.bh/VISA/visaInput

المؤهلون لتقديم طلب التأشيرة :

أي شخص من أي جنسية لديه تصريح إقامة لدولة في دول مجلس التعاون الخليجي في جواز سفره يعتبر مؤهل للحصول على تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي، ويجب أن يكون صالحًا لمدة 6 أشهر أخرى على الأقل.

شروط اصدار تأشيرة البحرين للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي

يجب أن يكون مقدم الطلب خارج مملكة البحرين حال تقديمه للطلب.

توفير جواز سفر صالحًا لمدة 6 أشهر من تاريخ الوصول إلى البحرين.

إقامة سارية المفعول صالحة لمدة ثلاثة أشهر.

اثبات القدرة المالية أثناء الزيارة.

استمارة سارية المفعول من قبل وزارة الداخلية .

عدم انتهاك أمن البحرين والرفاهية الوطنية.

استخدام تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي في غضون 30 يومًا من الموافقة عليها.

لا يمكن إصدار أكثر من تأشيرة واحدة لجواز السفر في وقت واحد.

الوقت المستغرق للحصول على التأشيرة

تستغرق معالجة الطلبات ما يصل إلى 72 ساعة، على أن يتم التبليغ عبر البريد الإلكتروني عند الموافقة.