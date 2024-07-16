اخبار الخليج

موقف سعودي غير متوقع من الرئيس العليمي بعد دعم اجراءات البنك المركزي

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الرياض - محمد الاطلسي - كشفت المملكة العربية السعودية موقفها من فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي بعد مساندته لإجراءات البنك المركزي، حيث اتضح الموقف السعودي من خلال تغريدة للصحفي المقرب من القصر الملكي عبدالله آل هتيلة والذي كتب على صفحته في موقع التغريدات المصغر( اكس)  وتابعه الميثاق نيوز ؛ قائلا :"رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور المُعلم رشاد العليمي يحظى بشعبية غير مسبوقة في أوساط اليمنيين كترجمة لنجاحاته السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس مجلس القيادة الرئاسي #اليمني الدكتور المُعلم رشاد العليمي يحظى بشعبية غير مسبوقة في أوساط #اليمنيين كترجمة لنجاحاته السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.— عبدالله آل هتيلة (@ahatayla2020) 

وياتي هذا الموقف بعد حالة من الفعل ورد الفعل  حول الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضبط الملف الاقتنصادي والسياسة النقدية للبلد ولاقيت موافقة مجلس القيادة الرئاسي ودعمه ومساندته للبنك

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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