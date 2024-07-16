وزير الشباب والرياضة: 95566 ألف مستفيد من البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية أهل مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 10:29 صباحاً - أشرف صبحي:

- فخامة الرئيس يضع الشباب وتمكينهم علي رأس أولويات الجمهورية الجديدة

- الوزارة على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية وفي القلب منها المحافظات الحدودية

- عدد المستفيدين من البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية أهل مصر وصل إلي 95566 الف مستفيد

- مصر بحاجة إلى طاقاتكم وإبداعكم، وأنتم قادرون على صنع التغيير وبناء مستقبل أفضل لبلدنا

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل ختام البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية" أهل مصر" موسم ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وفى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي:"إنّ حكومتِنا تُولي اهتماماً كبيراً بِشبابِها، وتُدركُ تماماً أنّهم هم ثروتُها الحقيقيةُ ومستقبلُها الواعدُ، فالشكر كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المتواصل للشباب المصري، والذي يضع المحافظات الحدودية علي رأس أولويات الجمهورية الجديدة".

أضاف "صبحي":"لقد حرصنا في وزارة الشباب والرياضة على أن يوفر لكم هذا البرنامج والذي انطلق منذ 10 سنوات كل ما يلزم لإطلاق طاقاتكم الإبداعية، وتطوير قدراتكم على مختلف المستويات".

وأكد وزير الشباب والرياضة على أن الوزارة على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية وفي القلب منها المحافظات الحدودية، بهدف دمج شباب تلك المناطق مع أشقائهم بالمحافظات الأخرى، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسة، نحو منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الحدودية لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر.

وأشار الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائما الي تقديم أفضل الخدمات والبرامج للشباب، ومن تلك البرامج التي تنفذها الوزارة هو برنامج " أهل مصر " الذي يهدف الي تعريف الشباب ببلدهم والحفاظ علي الهوية المصرية وإثراء معلومات الشباب وغرس روح الإنتماء لديهم، مع العمل علي تطوير مهاراتهم والارتقاء بها، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت وزير الشباب أن عدد المستفيدين من البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية أهل مصر وصل إلي 95566 الف مستفيد، ويأتي ضمن مجموعة من البرامج والمعسكرات والملتقيات التثقيفية والترفيهية المكثفة لأبناء المحافظات الحدودية، وكذلك مجموعة من دورات التثقيف السياسي بأكاديمية ناصر العسكرية والبالغ عددها 65 دورة تثقيفية بإجمالي 3600 مشارك، وتم تنفيذ 138 ملتقي مركزي بإجمالي 46640 مشارك، كما تم تنفيذ 65 معسكر مجمع بإجمالي 2700 مشارك، وأيضاً تم تنفيذ 224 معسكر داخلي بإجمالي 42626 مشارك.

وفي ختام كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المتواصل للشباب، واهتمامه بتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وقال:"أدعوكم جميعاً إلى الاستمرار في بذل الجهد والمثابرة، والعمل من أجل تحقيق طموحاتكم وأهدافكم، إن مصر بحاجة إلى طاقاتكم وإبداعكم، وأنتم قادرون على صنع التغيير وبناء مستقبل أفضل لبلدنا، ونحن نعملُ جاهدين على توفيرِ كلّ الإمكاناتِ اللازمةِ لِتمكينِهم من تحقيقِ طموحاتِهم، وإطلاقِ قدراتهمِ الإبداعيةِ في مختلفِ المجالاتِ".

وحازت محافظة أسوان على أفضل مبادرة تطوعية، وجائزة الإبداع والتجديد في التنفيذ حققتها محافظة مطروح، وجائزة أفضل مشاركين وفريق عمل حققتها محافظة الوادي الجديد، وجائزة أفضل بعد ثقافي توجت بها محافظة البحر الأحمر ، وحصدت جائزة أفضل استغلال للمواهب محافظة شمال سيناء، وتوج بالدرع العام موسم ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ محافظة أسوان.