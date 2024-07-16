وصية شيخ الأزهر لوزير الأوقاف في أول لقاء بعد توليه المنصب الجديد (صور)

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر.





وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر، معبرًا عن سعادته وجميع الأئمة والعاملين بوزارة الأوقاف بنجاح الزيارة الموفَّقة والمهمة التي قام بها إلى جنوب شرق آسيا، والتي كان لها صدى إقليمي وعالمي واسع، وهو مؤشر كبير لنجاح جهود الأزهر في عهد فضيلته ورسوخ دوره عالميًّا، وثقة الشعوب الإسلامية في الأزهر الشريف.



وأكَّد الإمام الأكبر، أن منهج الأزهر هو دعم جهود المؤسسات الدينية في مصر، بما يخدم رسالة الإسلام الصحيحة ويحقق مصلحة الوطن وأمنه واستقراره، ودعم كل المؤسسات الدينية بالعالم لتحقيق الأهداف المشتركة لخدمة الإسلام والمسلمين.

وهنأ فضيلته، الدكتور أسامة الأزهري بتولي وزارة الأوقاف، وأوصاه بالأئمة، وأن يشملهم بالعناية والرعاية والاهتمام بأمورهم وشؤونهم، وتحفيزهم حتى يستطيعوا أن يقوموا بدورهم، ويعيدوا إلى عالم الدين مكانته الموقوفة التي تربينا عليها من وقار العلم والتواضع والخلق الرفيع والاعتزاز بالنفس.