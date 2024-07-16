الرئيس السيسي ونظيره التشيكي: نحرص على التعاون الثنائي بمختلف الأصعدة واهتمام مشترك بأزمتي غزة وأوكرانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 02:38 مساءً - تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التشيكي "بـيتر بافل"، تضمن تأكيد حرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، استناداً للعلاقات الوطيدة التي تجمع بينهما، والفرص المتاحة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات، خاصة في مجالات العمل الاقتصادي والتجاري.

تناول الاتصال التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأزمة الأوكرانية، والتطورات في قطاع غزة.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية الحلول السلمية للأزمات الدولية والإقليمية، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتفادي توسع الصراع، والتوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.