من الإسكندرية لأسوان.. قوافل «حياة كريمة» الصحية تجوب المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 04:29 مساءً - أحد القطاعات التي تبذل خلالها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جهودا مضنية، هو القطاع الصحي، حيث دعمته بالعديد من القوافل الطبية لتوقع الكشف على المرضى والأسر المحتاجه، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وشملت بتلك القوافل كافة المحافظات المصرية، من الإسكندرية لأسوان.

واليوم الثلاثاء.. وصلت القوافل العلاجية التي تعمل تحت مظلة «حياة كريمة» إلى مدينة حلايب بجنوب البحر الأحمر، لتنفيذ أعمالها في تخفيف الألم عن المصريين، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، يتم خلالهما الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الأشعة والفحوصات مجانا على الأهالى.

وكانت انتهت القوافل العلاجية، أمس الإثنين، من الكشف الطبى على أهالى قرى مرسى حميرة وادلديت التابعتين لادارة الشلاتين الصحية خلال اليومين الماضين، بعد الانتهاء من الكشف الطبي على أهل منطقة الأمل بالقصير والتي انطلقت منها القوافل العلاجية خلال شهر يوليو الجارى .

وكانت انطلقت القوافل العلاجية لمبادرة حياه كريمة الجمعة الماضة بقرى ومدن محافظة البحر الأحمر وذلك حسب الخريطة الموضوعه للقوافل خلال شهر يونيو الجارى، حيث بدأت القوافل عمليها من منطقة الأمل بمدينة القصير واقامت فيها الجمعة والسبت الماضيين.

ووصلت الأحد الماضى إلى قرى مرسى حميرة وادلديت بالشلاتين واستغرقت فيها يومين، الأحد والإثنين، ثم اتجهت اليوم إلى حلايب جنوبا ومنها تنتقل الخميس المقبل إلى قرية أبو رماد وتقضي أيضا فيها يومين.

وتستكمل القوافل العلاجية مسيرتها من أبو رماد الى مدينة مرسى علم وتحديدا بمركز طب الأسرة هناك وتستغرق أيضا يومين السبت والأحد 20 و21 من نفس الشهر، ثم إلى قرية أم الحويطات بسفاجا، وتختم القوافل أعمالها بوحدة الأمل بسفاجا وتقضى فيها يومين الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 يوليو .

وتجرى القوافل العلاجية أعمالها من إجراء الكشف وصرف العلاج والأشعة والتحاليل وندوات توعية مجانا، ويتم التحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.