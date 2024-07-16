نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب "فستان أسود".. درة تفاجئ جمهورها بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت الفنانة التونسيه درة، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و تألقت الفنانة درة، مرتدية فستان أسود أنيق يشبه حوريات البحر ليبرز جمالها ورشاقتها.

و من الناحية الجمالية اعتمدت درة على وضع لمسات بسيطة من الميكب واختارت أحمر الشفاه باللون البني الفاتح الذي يبرز جمال ملامحها، كما إنها تركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفها بطريقه جذابة، حيث أنهالت العديد من التعليقات من الجمهور، كما يلي: "قمر، ملكة، زي القمر، حورية" وغيرهم الكثير والكثير الذي يبين مدى حب الجمهور لإطلالات الفنانة درة.



آخر أعمال الفنانة درة



يذكر أن آخر أعمال درة الفنية هو مسلسل "الأجهر"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو في إطار إجتماعي شعبي وتدور أحداثه حول الشاب "يوسف" الذي يجد نفسه متهمًا بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر متخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي للكشف حقيقة مقتل والدته.

طاقم عمل مسلسل "الأجهر"



شارك في بطولة مسلسل "الأجهر" الكثير من النجوم وأبرزهم الفنان عمرو سعد وجسد خلاله شخصية "يوسف"، وظهرت درة بشخصية "نهلة"، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، عمرو عبد الجليل، محمد جمعة، ندى بهجت وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمة وفاء عامر، أشرف عبد الغفور، خالد زكي، باسم مغنية، رابي عمرو سعد وآخرين، ويعد المسلسل من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح، ومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزي، أحمد بكر، أحمد حلبة، أحمد عيد، إخراج ياسر سامي.