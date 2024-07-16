نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إنهاء برنامجه التأهيلي.. الجزيري ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بروكسي المقبلة في مسابقة كأس مصر.



وشارك الجزيري في التدريبات الجماعية، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب معاناته من إجهاد عضلي.



وخاض اللاعب الفقرة التأهيلية والبدنية، بجانب تدريبات الكرة بشكل طبيعي.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بروكسي، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.