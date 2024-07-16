تدريبات بدنية خاصة باستاد القاهرة لبدلاء الزمالك بعد مباراة بلدية المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء في مباراة بلدية المحلة، تدريبات بدنية خاصة باستاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء المباراة التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات بدنية خاصة باستاد القاهرة لبدلاء الزمالك

أدى اللاعبون البدلاء سواء الذين شاركوا في اللقاء أو المجموعة التي لم تشارك تدريبات بدنية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق.

وتعادل فريق الزمالك دون أهداف مع بلدية المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة.

بينما رفع بلدية المحلة رصيده نقطة واحدة محتلا المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 24 نقطة.