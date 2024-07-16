نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد الرؤوف: رئيس نادي بلدية المحلة دعمني بشكل كبير.. وحديث الأندية مع اللاعبين المعارين أثّر على تركيزهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني السابق لنادي بلدية المحلة، عن تقديره الكبير لمصطفى الشامي، رئيس النادي.

قال عبد الرؤوف خلال تصريحاته التلفزيونية عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد.: "مصطفى الشامي كان داعمًا كبيرًا لي خلال تجربتي في بلدية المحلة منذ اليوم الأول".

وأوضح:" الظروف المادية للنادي كانت صعبة، مما جعل من الصعب زيادة الموارد المالية".

وأضاف: "الإدارة لم تقصر في محاولات الدعم، ومن الطبيعي أنه لا يمكنني الاعتراض على الظروف المالية للنادي نظرًا لعدم وجود تجربة تدريبية سابقة لي في الدوري الممتاز".

وأشار عبد الرؤوف إلى أنه إذا كانت لدى النادي إمكانيات مالية كبيرة، كانوا سيفكرون في مدرب آخر كما عبر عن استيائه من تراجع الروح القتالية لدى اللاعبين، قائلًا: "أكثر ما أحزنني هو أن الروح القتالية بدأت تتراجع بسبب أن الأندية بدأت تتحدث مع اللاعبين المعارين لدينا".

واختتم حديثه بالإشارة إلى التحديات الدفاعية التي واجهها الفريق، قائلًا: "استقبلنا نحو 58 هدفًا، منها نحو 18 أو 19 هدفًا من الكرات الثابتة، وكنا نعمل على معالجة ذلك. تم اتهامي بعدم ثبات التشكيل، ولعبت بـ28 لاعبًا".