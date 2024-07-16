إيجاس: وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتوفير احتياجات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال، التي تعاقدتها عليها الحكومة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، ووقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الشحنات الخمس تشمل حوالي 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال، استقبلتها سفينة إعادة التغويز الموجودة حاليًا في ميناء سوميد بالعين السخنة، وسفينة إعادة التغويز الموجودة في ميناء العقبة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشحنات المتعاقد عليها يبلغ 21 شحنة، مؤكدة وصول باقي الشحنات المتعاقد عليها تباعا وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستلام الشحنات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد تابع، في اجتماع عقده أمس، خطة تكوين مخزون استراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء..

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع زيادة الاحتياطيات الأستراتيجية من المازوت والسولار.

وأشار الحمصاني إلى أن وزارة المالية ستتولى توفير التمويل المطلوب لشراء المنتجات البترولية المطلوبة لوقف خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، مضيفا أنه بنهاية الأسبوع المقبل، ستكون الاحتياطيات المطوبة قد اكتملت بالفعل.