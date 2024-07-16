تنسيق الجامعات.. لطلاب الثانوية العامة ..تعرف على كلية التربية الفنية جامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 11:29 صباحاً - بدأت ﻓﻜﺮة ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻗﺴﻢ اﻟﺮﺳﻢ ﺑﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻋﺎم 1932 ، ﻛﻤﺎ أﺳﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺑﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ ﻓﻰ عام 1935 ، ﺛﻢ ﺗﻢ دﻣﺞ اﻟﻤﻌﻬﺪﻳﻦ ﻣﻌا ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم 1966/1967 ، وﻣﻊ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان، ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ جامعة حلوان وﻗﺪ ﺗﻤﺖ زﻳﺎدة ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ.

وتعد كلية اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ من اﻋﺮق اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ والاﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻋﺪاد ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم، وﻣﺴﺌﻮﻟﻲ الاﻧﺸﻄﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ، واﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟاﻃﻔﺎل، ودورات اﻟﺠﺮاﻓﻴﻚ، واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺮة ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻔﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ دور اﻟﻔﻦ ﻓﻲ الارﺗﻘﺎء واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

اﻟﺒﺮاﻣﺞ الاﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ:

وتضم الكلية فى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس، برنامج اﻟﺘﺮﻳﺒﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ لاﻋﺪاد ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم، وبرنامج اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺑﺎﻟﻔﻦ لاﻋﺪاد ﺧﺒﻴﺮ الاﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

ويوجد العديد من اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻤﻴﺰة منها دﺑﻠﻮم اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻔن، دﺑﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ الاﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، دﺑﻠﻮم ﺳﺘﻮدﻳﻮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ الإنجليزية .

وتتمثل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ فى مرحلة اﻟﺪﺑﻠﻮم، دﺑﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ، دﺑﻠﻮم اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، دﺑﻠﻮم اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ.

وفى مرحلة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ / اﻟﺪﻛﺘﻮراة "اﻟﺮﺳﻢ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ- اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ - اﻟﻨﺤﺖ- اﻟﺨﺰف- اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ- اﺷﻐﺎل اﻟﻤﻌﺎدن- اﺷﻐﺎل اﻟﺨﺸﺐ-اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻴﺪوﻳﺔ- اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻴﺪوي- مناهج وﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ- أﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ- علم نفس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ- تكنولوجيا تعليم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ-اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺬوق اﻟﻔﻨﻲ"