نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفضت شيك على بياض وهذا العمل أثر في قراري للخضوع للرجيم.. أبرز تصريحات محمد التاجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد التاجي خلال تصريحات تلفزيونية عن مسيرته الفنية، وعن واقعة جمعته مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وغيرها من الأمور.



وقال:"أنا مشخصاتي على باب الله مش ممثل، أخدت نصيبي في الدنيا ولا أشعر بالظلم الفني،وراضي عن نفسي ومتصالح معاها".

محمد التاجي يكشف عن فقدان وزنه

وأضاف:"ماديًا إحنا على باب الله.. وتقديري لما الناس تقابلني في الشارع وتقولي أنت فنان محترم، وفقدت 80 كيلو من وزني دون جراحات".



وتابع:"زيارة الرئيس الأسبق حسني مبارك لموقع تصوير مسلسل وأدي فيران أثر في قراري للخضوع للرجيم".



وأشار إلى أنه رفض شيك على بياض بسبب اعتراض على دوره في فيلم عمارة يعقوبيان، مُتابعًا:" رفضت شيك على بياض لاعتراضي على دور في فيلم عمارة يعقوبيان، وجدي عبد الوارث عسر اكتشف الفنان عماد حمدي مبكرًا، ووقعت في فخ مشهد ما زال يلاحقني، والنقابة أنقذتني من فضيحة".

آخر أعمال محمد التاجي

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد التاجي مسلسل العتاولة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، هدي الإتربي، مصطفى أبو سريع، ميمي جمال، مريم الجندي وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف هشام جلال، وإخراج أحمد خالد موسى، ودارت الأحداث بنوع من الإثارة والصراعات وكذلك قصة حب جمعت بين أحمد السقا وزينة.