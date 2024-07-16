تعرف على أسعار تذاكر حفل آمال ماهر وعمر خيرت في جدة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة آمال ماهر والموسيقار عمر خيرت عن طرح تذاكر الحفل المنتظر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للحجز الإلكتروني للجمهور.

تفاصيل أسعار التذاكر

جاءت أسعار تذاكر الحفل ضمن الفئات التالية: 259 ريال سعودي، 450 ريال سعودي، 650 ريال سعودي، و1600 ريال سعودي. من المتوقع أن يكون الحفل على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة يوم 26 يوليو الجاري، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

نجاحات متواصلة لألبوم "أنا كويسة"

وفي سياق آخر، أطلقت آمال ماهر ألبومها الأخير في يونيو 2023 بعنوان "أنا كويسة"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا متصدرًا مواقع الاستماع بملايين المشاهدات. تعتبر هذه الحفلة الثالثة بعد إطلاق الألبوم، ومن المتوقع أن تقدم النجمة الكبيرة بعض أعمال الألبوم مباشرة في الحفل.

حفلات سابقة ناجحة

في 3 مايو الماضي، أحيت آمال ماهر حفلًا غنائيًا ساهرًا في جدة وحقق نجاحًا كبيرًا حيث استمرت بالغناء لمدة قاربت الأربع ساعات. حضر الحفل الفنانة عبير نعمة والفنانة مي كساب، اللتان ظهرتا متفاعلتين مع فقرات الحفل، لا سيما مع أغنية "ألف ليلة وليلة" لـ أم كلثوم.

التفاعل الجماهيري

تفاعل الجمهور بحماس مع أغاني آمال ماهر، وخاصة أغنية "ألف ليلة وليلة"، حيث شاركتهم عبير نعمة ومي كساب بالتصفيق الحار. ارتدت آمال ماهر خلال الحفل فستانًا أحمر طويلًا أظهر أناقتها، ووجهت الشكر لجمهورها السعودي في بداية الحفل.

رسالة شكر من آمال ماهر

قالت آمال ماهر لجمهور جدة: "شكرًا على الحفاوة الجميلة والاستقبال الرائع، شكرًا على كل شيء. أحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فردًا فردًا على المجهود الكبير ليجعلوا هذه الليلة من أميز الليالي التي تستحقونها لأنكم جمهور يستحق الأفضل وأنتم وحشتوني جدًا".

حفلات سابقة في مصر

في أبريل الماضي، أحيت آمال ماهر حفلًا ضخمًا على مسرح الماركي في التجمع الخامس، حضره جمهور كبير وتفاعلوا معها بشكل كبير، كان هذا الحفل عودة لها إلى الساحة بعد غياب دام شهورًا عديدة منذ آخر حفل لها في مدينة العلمين الجديدة. قاد الحفل المايسترو تامر فيضي بمشاركة أوركسترا ضخمة تضم 50 عازفًا.