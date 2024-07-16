بهذه الطريقة.. خالد يوسف يحتفل بتخرج نجله من الجامعة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المخرج خالد يوسف، عن سعادته الشديدة بتخرج نجله يوسف من كلية علوم الكمبيوتر والذكاء الإصطناعي بانجلترا، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





حيث نشر خالد، مجموعة من الصور جمعته بنجله خلال حفل التخرج، وعلق عليهم قائلا: "أول إمبارح كان بيعيط عشان مايروحش المدرسةوالنهاردة، يوسف خالد يوسف بيتخرج من الجامعة في انجلترا في علوم الكمبيوتر والذكاء الصناعي وفاجئني بأنه عمل مشروع تخرجه فياستخدام الذكاء الصناعي في فنون الجرافيك بالسينما وكمان جاب فيه امتياز..مبروك حبيبي ويارب أشوفك زي ما انت بتتمني تكون".





آخر أعمال خالد يوسف





ويذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما، هو فيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي تم عرضه في ينايرالماضي.





أبطال وصناع فيلم "الإسكندراني"





وشارك في بطولة فيلم "الإسكندرانى" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد العوضي، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف".





أحداث فيلم "الإسكندراني"





وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر "أحمد العوضى"، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.