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أحمد جودة - القاهرة - التسجيل في الدعم السكني 1446 والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن شروط الدعم السكني لعام 1446، موجهةً إلى المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج الهام. يُعد برنامج الدعم السكني أحد أفضل البرامج التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع الحكومة السعودية بهدف مساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء.

يتميز برنامج الدعم السكني بتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين الأساسية، بالإضافة إلى تقديم دعم شهري يُسهم في تحسين مستوى معيشتهم. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين في المملكة، حيث تُسهم في تلبية الاحتياجات السكنية للفئات الأكثر احتياجًا.



التسجيل في الدعم السكني 1446



أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن الشروط اللازمة للحصول على الدعم السكني لعام 1446 والتي يجب على المواطنين المتقدمين استيفاؤها لضمان قبول طلباتهم تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الحكومية لتوفير مساكن ملائمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المملكة تشمل شروط الدعم السكني التي وضعتها الوزارة النقاط التالية:



يجب أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية ومقيمًا بشكل دائم داخل حدود المملكة.

يجب ألا يكون للمتقدم أي عقارات مسجلة باسمه هذا الشرط يهدف إلى التأكد من أن الدعم يصل إلى الأشخاص الذين لا يملكون مسكن خاص.

يجب ألا يكون هناك مسكن مناسب للسكن مسجل باسم المتقدم.

يجب أن يتجاوز عمر المتقدم 25 عامًا هذا الشرط يضمن أن الدعم موجه للأشخاص الذين تجاوزوا مرحلة الشباب.

يجب تقديم ما يثبت أن المتقدم من الفئات الفقيرة أو محدودة الدخل.



التسجيل في الدعم السكني 1446

بعد الاطلاع على كافة شروط الدعم السكني يمكن للمواطنين التقديم للحصول على الدعم بشكل إلكتروني عبر منصة سكني التابعة لبرنامج الدعم عملية التسجيل تتسم بالسهولة واليسر وتتطلب اتباع الخطوات التالية:

تبدأ عملية التقديم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة سكني الإلكترونية التي تعد البوابة الرئيسية للتقديم على الدعم السكني.

بعد الوصول إلى المنصة يتعين على المتقدم إدخال كلمة المرور ورقم الهوية الوطنية الخاصة به لتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي.

بعد تسجيل الدخول، يتم الضغط على خيار خدمات الدعم السكني من القائمة المتاحة على المنصة.

من بين الخيارات المتاحة يتم اختيار خدمة تسجيل طلب للدعم السكني للبدء في عملية تقديم الطلب.

يجب على المتقدم ملء كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة بما في ذلك المعلومات الشخصية والتفاصيل المالية والاجتماعية التي تساعد في تقييم الطلب.

يتعين على المتقدم قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالدعم السكني بعناية للتأكد من فهمه الكامل للالتزامات والمتطلبات.

بعد قراءة الشروط والأحكام، يتم النقر على زر الموافقة لإقرار الالتزام بكافة الشروط المحددة.

بعد استكمال جميع البيانات والموافقة على الشروط يتم الضغط على زر إرسال طلب الدعم لإتمام عملية التقديم.