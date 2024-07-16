نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الداخلية»: القصاص من مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حُكم القتل قصاصًا في المواطن مرضي بن فهيد بن مرضي الجماعين بمنطقة الرياض، لإقدامه على قتل عوض بن سويلم بن حافظ الرشيدي - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

ووفقا لبيان الداخلية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكابه جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني مرضي بن فهيد بن مرضي الجماعين - سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء بتاريخ 10 / 1 / 1446هـ الموافق 16 / 7 / 2024 بمنطقة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.