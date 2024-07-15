الداخلية السعودية : إقامة دائمة مجاناً لهذه الفئات من المغتربين والعمالة الوافدة من جميع الجنسيات 2024 و 2025

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيان بإعفاء مجموعة من الوافدين إلى المملكة العربية السعودية في 2024/ 1445 والسماح لهم بتجديد الإقامة بدون رسوم ويشكل مجاني تمامًا.

وأعلنت عن الفئات المعفية من دفع رسوم تجديد الإقامة السعودية وهم كما يلي: العسكريين المتدربين في المنشآت الأمنية في المملكة العربية السعودية. الزوجات الأجنبيات للمواطنين السعوديين. المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية. موظفي السفارات. حاملي جواز السفر الدبلوماسي. خدام المنازل. الرعاة والسائقين تحت الكفالة الفردية. المقيمين بالتبعية من أبناء وزوجات. المحارم.