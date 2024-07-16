نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. هنا الزاهد تكشف علاقتها بوالدها مع إسعاد يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة "دي ام سي" وتتحدث هنا الزاهد خلال الحلقة عن العديد من حياتها الشخصية وموقف انفصالها ومواقف من طفولتها في حلقة مليئة بالأسرار.

وتحدثت هنا الزاهد عن علاقتها بوالدها وذلك بعد سؤال إسعاد يونس لها عن علاقتها بعائلتها حيث قالت هنا: "علاقتنا قوية.. ماما وأخواتي هما صحابي المفضلين".

وقامت إسعاد يونس بسؤالها عن علاقتها بوالدها، وقالت هنا الزاهد: " هو موجود على فكرة عشان ناس كتير فاكره إنه مش موجود وكان في فرحي وموجود بس هو مش قريب.. مش قريب خالص بصراحة وكان نفسي يكون قريب أو ي علي فكرة.. عارفة سبب من أسباب إني كنت في المدرسة بخاف ومش عاوزة أغلط، أن أنا كنت بخاف لما أعمل مشكلة إنه يجيلي استدعاء ولي أمر فماما اللي تيجي لا انا كنت عاوزاه هو اللي يجي عشان أقول قدام صحابي بابايا مش عارفه ايه".

واضافت هنا الزاهد قائلة: "أنا كنت في فرح بنت صلاح عبد الله فانا كنت واقفة وشوفته وهو بيعيط بحرقة عليها فوقفت على جمب كدا وبكيت جامد أوي.. أنا أول مره أبكي في فرح وفضلت باصه كدا لأن ده إحساس عمري ما حسيته لأن ده إحساس كبير أوي وأنا عمري ما حسيت بالإحساس.. كان نفسي احسه"

وقامت إسعاد يونس بسؤاله عن هل عبرت لوالده عن شعورها تجاه، وقالت هنا: "بحاول.. هو انسان كويس جدًا بس هو عنده عائلة ثانية وربنا يخليهمله وربنا يخليهولي لأن هو في الآخر أبويا بس أنا افتقدت أوي مشاعر الاب.. أنا معرفش يعني ايه اب أصلًا".

أعمال الفنانة هنا الزاهد القادمة

وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلم "ري ستارت" وهى التجربة الثانية لها مع تامر حسني بعد فيلم "بحبك "، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم "بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

كما تنتظر هنا الزاهد عرض مسلسل إقامة جبرية، ويتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر أحدي المنصات الرقمية ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. تتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة. وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره.

والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.