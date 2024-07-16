نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد فني: مهرجان العلمين يضم قامات كبيرة خلال الحفلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني، إن مهرجان العلمين يضم على مدار كل أسبوع قامات فنية كبيرة خلال فعالياته، لافتًا إلى أن هذا الأسبوع يضم قامات فنية كلاسيكية كبيرة وهم الفنان كاظم الساهر والفنانة ماجدة الرومي، وهما من أهم الأسماء في الغناء العربي، ونجوميتهما بدأت في مصر.

وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العالم علمين»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجمهور يستقبل كاظم وماجدة بحفاوة عند حضورهما حفلات إلى مصر، وخصوصا الأجيال التي حضرت بدايتهما، والشعب المصري مرتبط بهما بشكل كبير، مشيرًا إلى أن المهرجان يظهر أن مصر عادت تهتم بالفنون الأصيلة والفنانين الكبار.

وأشار الناقد الفني، إلى أن المهرجانات الجديدة مثل العلمين تعيد اكتشاف المواهب الجديدة، ونعود إلى أصل المهرجانات التي تعمل على اكتشاف النجوم المصريين والعرب من جديد، متابعًا: «أي نجم لم يسطع من مصر، فهو بلا نجومية»، مؤكًدا أن الموسيقار نادر عباسي المرافق للفنانة ماجدة الرومي خلال حفلتها هو من صنع واحدة من أجمل ليالي مصر في موكب المومياوات الملكية.





تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.



تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية





أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.



وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".

