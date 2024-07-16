نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين عالم الدراما والسينما.. نور النبوي يعيش حالة من النشاط الفني المكثف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لنجاحاته الهائلة في الآونة الأخيرة، يعيش الفنان الشاب نور النبوي حالة من النشاط الفني المكثفة حيث انتهى من تصوير 50% من مسلسله الجديد "6 شهور" والذي يعد أول بطولة مطلقة له في عالم الدراما بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا فى السينما بفيلم “الحريفة”، ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر منصة watch it، والمقرر عرضها ضمن موسم الأوف سيزون حصريًا على منصة واتش إت.

وعلى صعيد السينما يستعد نور النبوي لتصوير فيلم “الحريفة 2” فور الإنتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل “6 شهور”، وذلك بعد تحقيق الجزء الأول منه إيرادات هائلة ودخوله ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للايرادات في السينما المصرية.

تفاصيل مسلسل “6 شهور”

مسلسل “6 شهور” مكون من 10 حلقات، ويناقش المسلسل مشاكل الشباب في العمل بعد التخرج من الجامعة، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، على أن يبدأ تصويره قريبًا، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.