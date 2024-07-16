نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من رضا عبد العال عن جوميز مدرب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك سبب التعادل مع بلدية المحلة في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

وفقد نادي الزمالك فرصة الحصول على الدوري الممتاز بشكل رسمي خلال الموسم الحالي.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن جوميز المسؤول عن تعادل الزمالك أمام بلدية المحلة بسبب إدارته الخاطئة للمباراة منذ البداية.

وتابع: جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك لا يصلح للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل ويجب البحث عن بديل من الأن.