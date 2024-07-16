إصابة جنود إسرائيليين جراء إطلاق نار بالخطأ بالقرب من رام الله

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جدة - نرمين السيد - نقل أحد مصابي جيش الاحتلال الإسرائيلي
وفي بيانه، قال الجيش: "بعد التحقيق الأولي، تبين أن إطلاق النار تم عن طريق الخطأ على مركبة إسرائيلية". وأضاف أن الحادثة لا تزال قيد التحقيق.
وذكر الجيش أن اثنين من الإسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما كانت التقارير الأولية تشير إلى إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم بجروح متوسطة.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
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