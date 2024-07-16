مروحيات الاحتلال تطلق النار شرق دير البلح والنصيرات

جدة - نرمين السيد - رفح الفلسطينية

أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، منذ قليل، أن مروحيات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على شرق دير البلح ومناطق في النصيرات.





وخلال رسالته على الهواء، اليوم الثلاثاء، أشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى توغل آليات إسرائيلية في مناطق بمدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يطلق كل أنواع الأسلحة المحرمة منذ اليوم الأول. كما نوه مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن المستشفيات في قطاع غزة تعاني من نقص حاد في الوقود، لافتًا إلى أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف على مخيمات المدنيين وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها.

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