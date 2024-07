ميسا قرعه تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان بكرزاي للموسيقى

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة المرشحة لجائزة الجرامي، ميسا قرعه، للقاء جمهورها بحفل مميز في "بكرزاي" في لبنان ضمن فعاليات مهرجان "Bkerzay en Musique" يوم 31 يوليو الجاري، حيث يجتمع جمال الطبيعة الخلابة في منطقة بعقلين،

مع سحر صوت ميسا والإبهار السمعي والبصري الذي ستقدمه في أمسية استثنائية، وشارك ميسا الحفل عازف الكمان الأردني الشهير " يعرب سميرات" بالإضافة لمشاركة عدد من الموسيقيين.

ميسا كشفت عن حماسها لهذا الحفل ووعدت جمهورها بأمسية لا تنسى، مؤكدة أنها ستقدم في الحفل مجموعة من أغنياتها الشهيرة بالإضافة إلى عدد من الأغاني المنوعة، مشيرة إلى إنه ا متفائلة بالحفل لما يحمله من طابع وقيمة فنية متميزة، وقد تم طرح التذاكر وسط إقبال كثيف.

رسالة ميسا الموسيقية

وبفضل صوتها الآسر ورسالتها المقنعة المتعددة الثقافات، تمكنت ميسا قرعه من ابتكار اسلوب جديد من الدمج الموسيقى مع أغاني البوب، وتدور رسالة ميسا الموسيقية حول التمكين والتغلب على الشدائد، وحققت خلال مسيرتها الفنية العديد من النجاحات، فكانت المغنية الرئيسية في أغنية "This is our time" الأغنية الرسمية لإكسبو 2020 دبي إلى جانب حسين الجسمي وألماس، بالإضافة إلى أغنية فيلم "Hustle" بعنوان " White Rabbit" والتي ترشحت من خلالها إلى جائزة الجرامي العالمية، وأغنية "Hayati" التي قدمتها في واحد من أشهر أفلام بولييود وتصدرات من خلالها المرتبة الأولى في قوائم البث في الهند.

أغنية “بإسمك”

مؤخرًا، أطلقت ميسا أغنيتها الجديدة عنوانها "بإسمك" باللهجة اللبنانية وحققت من خلالها وفي أسابيع قليلة نجاحًا وانتشارًا واسعًا مع أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب، وقد سبقها إطلاق أغنية " نتلاقى ببيروت" التي تعبر عن لقاء المغتربين بأحبائهم في بيروت بعد الفراق، يستعيدون شريط الذكريات المحفورة في الأماكن التي يتوقون إليها.

ميسا ستعود للقاء جمهورها اللبناني في الموعد المنتظر بعد أن أطربت الجمهور العام الماضي ضمن مهرجانات بيت الدين في حفل كامل العدد حقق أصداء واسعة.