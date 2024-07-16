الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين بدعم آمال خفض الفائدة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 02:20 مساءً - وكالات – ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهرين تقريبا، اليوم الإثنين؛ مدعومة بآمال خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2421.25 دولار للأونصة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2428.9دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 30.7 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 998 دولاراً، وهبط البلاديوم 2.1% ليسجل 948.70 دولار.

وارتفع الدولار بفضل طلبات تحوط في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي زادت من احتمالات فوزه في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتحدث رئيس الفيدرالي جيروم باول، الاثنين، مكرراً طلب الفيدرالي رؤية المزيد من البيانات حول تراجع التضخم، رافضاً تحديد موعود لخفض أسعار الفائدة. كما سيدلي عدد قليل من المسؤولين الآخرين بتعليقات في وقت لاحق من الأسبوع.

وتشمل مجموعات البيانات المقرر صدورها هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الأميركية والإنتاج الصناعي لشهر يونيو حزيران وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.‬

ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 93% بأن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر.

ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، وعادة ما تزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.