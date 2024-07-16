مال وأعمال

أسعار الغاز الأمريكي تهوي بأكثر من 7% إلى أدنى مستوياتها في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز الأمريكي تهوي بأكثر من 7% إلى أدنى مستوياتها في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 02:20 مساءً - سي إن بي سي _ هبطت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي بأكثر من 7% إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

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جاءت خسائر أسعار عقود الغاز الأمريكي بسبب توقعات بطقس أقل حرارة، وانخفاض الطلب على مدى الأسبوعين المقبلين.

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كما أشار المحللون أن مخزون الغاز الحالي أكثر بنسبة 18% من المستوى المُعتاد عليه في هذا الوقت من العام.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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