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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز الأمريكي تهوي بأكثر من 7% إلى أدنى مستوياتها في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 02:20 مساءً - سي إن بي سي _ هبطت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي بأكثر من 7% إلى أدنى مستوياتها في شهرين.
جاءت خسائر أسعار عقود الغاز الأمريكي بسبب توقعات بطقس أقل حرارة، وانخفاض الطلب على مدى الأسبوعين المقبلين.
كما أشار المحللون أن مخزون الغاز الحالي أكثر بنسبة 18% من المستوى المُعتاد عليه في هذا الوقت من العام.
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