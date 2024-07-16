نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة لاستيراد القمح من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 03:14 مساءً - محمد أحمد – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (4) لعام 2025/2024 لاستيراد القمح من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط. وحددت الهيئة، في بيان اليوم، فترة الشحن من 11 إلى 20 سبتمبر 2024 و/أو من 21 إلى 30 سبتمبر 2024، على أن تقدم أسعار العروض FOB بالسداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة. وأشارت الهيئة إلى عقد جلسة فض المظاريف غداً الثلاثاء يليها جلسة البت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة لاستيراد القمح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.