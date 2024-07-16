مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة لاستيراد القمح

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة لاستيراد القمح من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 03:14 مساءً - محمد أحمد – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (4) لعام 2025/2024 لاستيراد القمح من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط.

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وحددت الهيئة، في بيان اليوم، فترة الشحن من 11 إلى 20 سبتمبر 2024 و/أو من 21 إلى 30 سبتمبر 2024، على أن تقدم أسعار العروض FOB بالسداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

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وأشارت الهيئة إلى عقد جلسة فض المظاريف غداً الثلاثاء يليها جلسة البت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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