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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.5% خلال يونيو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 05:08 مساءً - وكالات _ بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.5% خلال شهر يونيو من عام 2024، مقارنة بشهر يونيو 2023.
وبحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن ذلك يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.4%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.7%.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة خلال يونيو الماضي، بعد استقراره عند 1.6% خلال ثلاثة أشهر ماضية.
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