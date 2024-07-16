مال وأعمال

تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.5% خلال يونيو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.5% خلال يونيو من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 05:08 مساءً - وكالات _ بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.5% خلال شهر يونيو من عام 2024، مقارنة بشهر يونيو 2023.

predco_adv_2021

وبحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن ذلك يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.4%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.7%.

E-Bank
BonatMisr

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة خلال يونيو الماضي، بعد استقراره عند 1.6% خلال ثلاثة أشهر ماضية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.5% خلال يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا