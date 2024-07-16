بتوجيهات المحافظ.. تحرير 110 محاضر لمخالفات تموينية بالإسماعيلية

أكد أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الاهتمام برغيف الخبز البلدي المدعم؛ مراعاة المواطن البسيط مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.





جاء ذلك خلال متابعته لمجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة.

و‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية تحت إشراف أحمد منصور مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، جهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط محطة تموين وقود بمدينة الإسماعيلية؛ لتعطيل جهاز القياس الآلي، كما تم عمل محضر لسيارة توزيع بوتاجاز لعدم إعلانها عن الأسعار على واجهة السيارة، بالإضافة لتحرير مخالفتين لعدم استلام حصة الغاز كاملة من إسطوانات البوتاجاز لشهر يونيو، وضبط ربع طن من التوابل والزيوت ومسحوق العصير منتهية الصلاحية بمركز الإسماعيلية.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 23 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر للبيع بأزيد من السعر المعلن، محضر لبيع سلع منتهية الصلاحية، 4 محاضر لمواد بترولية، 18 محضر لعدم حمل شهادة صحية، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 9 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 7 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 8 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، 26 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية:

رقم مباحث التموين/ 3911010

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ 3107202

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ 19588