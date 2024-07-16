- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - محافظ كفر الشيخ يتفقد مجلس مدينة سيدي غازي
تضمنت زيارة محافظ كفر الشيخ، العديد من الأقسام والوحدات، منها "إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، وغرفة العمليات، والمخازن، والموارد البشرية، "والإدارة الهندسية، وإدارة الشؤون القانونية، ووحدة نظم معلومات الجيومكانية، والشؤون الإدارية، "أرشيف - صادر - ووارد - المواليد"، وإدارة العقود والمشتريات، وإدارة التخطيط الإستراتيجي، وإدارة مشروعك، "المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية"، وإدارة الحسابات، وإدارة خدمة المواطنين، وإدارة المجالس، والإدارة المالية، والإيرادات، وإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية".
واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الأقسام والوحدات عن طبيعة العمل والمهام التي يتم إنجازها، مشددا على تحقيق الانضباط في العمل وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات، وإنهاء طلبات المواطنين، مؤكدا على حسن معاملتهم، مكلفا تمهيد ورصف الطرق، وتحسين الخدمات.
والتقى محافظ كفر الشيخ، وخلال جولته عددا من أهالي مدينة سيدي غازي، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، موجها بإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم والتواصل معهم ميدانيا، قائلا "نعمل من أجل المواطن وهو هدفنا الأول"، فيما أعرب أهالي سيدي غازي عن سعادتهم بزيارة محافظ كفر الشيخ، إلى المدينة غازي ولقائهم والاستماع إلى طلباتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال زيارته لمجلس مدينة سيدي غازي.. محافظ كفر الشيخ يوجه بتحسين الخدمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.