نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولات ميدانية مكثفة لمحافظ الجيزة لاقتحام المشاكل وحلها على أرض الواقع|صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يتعدى سوى أسبوعًا واحدًا على تكليفه محافظًا للجيزة، ولكنه رفض الجلوس بمكتبه، واتخذ من العمل الميداني وزيارته المتتالية في كافة مراكز ومدن وأحياء الجيزة سبيلًا لرؤية المشاكل على أرض الواقع واقتحامها من أجل حلها وتوفير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويكون شعاره الذي رفعه منذ اليوم الأول بلقائه مع كافة التنفيذيين هو "أن العمل الميدانى هو الأساس وأكره الروتين"، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى والتفاعل مع المواطنين بالشارع قائلًا "المواطن صوته لازم يبقي مسموع ويستجاب لشكواه " موضحًا أنه على دراية كاملة بكافة مشاكل المحافظة وأنه سيسعى جاهدًا على تحقيق آمال وطموحات المواطن الجيزاوى.

وفي أولى الخطوات التنفيذية على الأرض لحل المشكلات التي تواجه المواطنين، كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بوضع حل جذري للمشكلات المتعلقة بانقطاعات المياه وضعف الضغوطات بمنطقة الطوابق فيصل نطاق حي الهرم والتي تعد من أكبر المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بمحافظة الجيزة.

كما شدد المحافظ على ضرورة رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمة بأعلى مستوى وبالجودة المطلوبة مشيرًا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد انتهت من الدراسات اللازمة لحل المشكلة وقد تم البدء في تنفيذ خط مياه قطر ٤٠٠مم بطول ١٥٠م من طريق المريوطية حتى شارع المنشية ليربط منطقة الطوابق بخط ١٠٠٠مم وذلك لتوفير كميات المياه المطلوبة لمنطقة الطوابق وتحسين الضغوطات بالعديد من القطاعات المتأثرة.

بينما تفقد محافظ الجيزة أعمال تأهيل وتدبيش مصرف المريوطية بدءآ من قرية سقارة وحتى الطريق الأوسطي، مؤكدا على بدء الأعمال الإنشائية لعدد ١٢ كوبري مشاه أعلىي مصرف المريوطية حفاظًا على سلامة المواطنين في العبورعلى الجانبين.

كما تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مستشفى أبو النمرس المركزي للوقوف على مستوى الخدمه المقدمة للمواطنين، وذلك فى اطار المتابعة الميدانية للقطاع الصحى لضمان انتظام العمل بالمستشفيات، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد قسم الغسيل الكلوي الجديد الجاري إنشاؤه ومن المقرر تدعيمه بعدد ٤٦ ماكينة غسيل كلوي حديثة لخدمة المرضى، وكذا تفقد أقسام العناية المركزة والحضانات ومراجعة الأماكن المخصصة للمستلزمات الطبية لمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية للوقوف على جودة الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

كما شملت جولة محافظ الجيزة بمركز ومدينة أبو النمرس، تفقد محطة رفع الصرف الصحي بزاوية أبو مسلم بطاقة ٣٢ الف م٣ يوميآ لخدمة أهالي قريتي زواية أبو مسلم وابو يوسف مما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات لهم والتي من المقرر دخولها الخدمة نهاية شهر أغسطس القادم.

كما تفقد محافظ الجيزة تفقد محطة رفع الصرف الصحي بنزلة الأشطر بطاقة ٨ آلاف م٣ يوميآ ومحطة رفع صرف صحي بمنيل شيحة بطاقة رفع ٤٥ الف م٣ يوميا وذلك لخدمة مواطني تلك القرى.

وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة مسئولي الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لتعظيم الاستفادة القصوي ودخول المشاريع الخدمة في أسرع وقت ممكن.

كما وجه شركة مياه الشرب الصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية وذلك بالتزامن مع الاعمال الجارية من قبل الجهاز التنفيذي للانتهاء من المشروعات طبقآ للجدول الزمني المقرر لتشغيل المحطة بشكل كامل.

واطمأن محافظ الجيزة خلال جولته على الموقف التنفيذي لشبكات خطوط الطرد والانحدار والأعمال الكهروميكانيكية تمهيدًا لدخولهم الخدمة الفعلية مشيرًا أن فور الانتهاء من تشغيل المحطات سيتم الأخذ في الاعتبار دراسة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق أستكمالا لأعمال تطوير البنية التحية بالقرى.

كما تفقد محافظ الجيزة الأسواق والسلاسل التجارية والمخابز البلدية بمركز ومدينة أبو النمرس للاطمئنان على توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشددًا على مواجهة أي ممارسات احتكارية وإحكام السيطرة على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للوزن والمواصفات.

كما قام محافظ الجيزة بجولة داخل مستشفى مبارك المركزى بمنشأة القناطر للوقوف على الخدمة المقدمة للمواطنين، وشدد على رفع كفاءة وصيانة شبكات المرافق بالمستشفى وإدخالها للتطوير الشامل خلال تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

كذلك أكد محافظ الجيزة، على تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعات محطة مياه بمنشأة القناطر لتصل قدرتها إلى ٨٠ ألف م٣ يوميًا، وأن التوسعات ستخدم قرى القطا وأبوغالب والحاجر وبني سلامة وأتريس وكفر أبو حديد ووردان.

كما تفقد محافظ الجيزة المشروع القومي «مستقبل مصر» بمنشأة القناطر، والذي يهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية.

كما أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على المتابعة الدورية للقطاع الصحي للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات .

وأشار النجار أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير العمل بالقطاع الصحي.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية اليوم بمستشفي الوراق المركزي لتأكد من انتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض بمختلف التخصصات والوقوف على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضي خلال الاجازات الرسمية .

كما أكد محافظ الجيزة، أنه تم تشغيل موقف السرفيس الحضاري بالبوهي بامبابة، مشددًا على دعم الموقف بخطوط إضافية لمناطق اكتوبر والشيخ زايد إستجابة لمطالب المواطنين.

كما شدد محافظ الجيزة، على جهاز السرفيس بالتأكد من سريان التراخيص للمركبات وقائديها داخل الموقف.

كذلك تفقد محافظ الجيزة، انتظام العمل داخل مستشفي البدرشين المركزي واطمئن على حالة المرضى، مؤكدًا أن المنظومة الصحية سوف تشهد أعمال تطوير وتحسين شامل.

كما شاهد محافظ الجيزة، سير ومنظومة العمل بالمركز التكنولوجي بالبدرشين، وكلف محافظ الجيزة بصيانة أجهزة الترقيم الالكتروني لشبابيك الخدمة لتنظيم حصول المواطنين على الخدمة بشكل حضاري، موجهًا بتيسير الإجراءات للمواطنين في ملف التصالح علي مخالفات البناء.

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