ما كيفية قضاء الصلاة الفائتة؟.. الإفتاء ترد

جدة - نرمين السيد - كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم قضاء الفوائت من الصلوات؛ هل يكون على الفور أم على التراخي؟





وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، نصًا: "يجب على من ترك صلوات مفروضة أن يقضيها في اليوم نفسه مرتَّبة إلا إذا زادت عن خمس صلوات".

وأضافت: "فإذا زادت على ذلك كثيرًا فليقضِ مع كل صلاة حاضرة صلاة قضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى" متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ" متفق عليه.