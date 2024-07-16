نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل الصباغ: الحنفي لم يعد حكمًا دوليًا ومن حق المقاولون العرب إعادة مباراتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المستشار وائل الصباغ، المستشار القانوني السابق لاتحاد الكرة، أنه تم إبلاغه اليوم برحيله عن اللجنة القانونية للاتحاد.

قال الصباغ في تصريحات له مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس،: "حتى هذه اللحظة لم يتم إخطاري رسميًا بالرحيل، وأعتقد أن السبب يعود إلى التصريحات الإعلامية التي أدليت بها".

وأوضح الصباغ أنه على الرغم من دعمه المتكرر للحكم محمد الحنفي، فإن الأخير نشر بيانًا ضده.

وأضاف: "كنت حاضرًا في اجتماع لجنة الحكام في الأول من يوليو الماضي، وإذا أدلى محمد الحنفي بتصريحات، سيعترف بعدم قانونية إدارته للمباريات".

وأكد الصباغ أن محمد الحنفي لم يعد حكمًا دوليًا وعليه أن يجتاز اختبار "Warner" للتحكيم في المباريات المحلية.

وتابع: "خلال معسكر لحكام الدوري وحكام الفيديو، طلب المدرب بيريرا من الحنفي المشاركة في التمرين وبعد انتهائه، أخبره بأنه سيبدأ التحكيم في الدوري الممتاز رغم عدم اجتيازه للاختبار في المرة الأولى".

وأوضح: "بيريرا اعترف بأن الحنفي لم يجتاز اختبار Warner، ومشاركة الحنفي كانت بقرار فردي من بيريرا دون استشارة اللجنة. بيريرا لا يعي اختبارات الفيفا، وإدارة الحنفي لمباريات الدوري غير قانونية".

واختتم الصباغ تصريحاته بالقول: "من حق نادي المقاولون العرب اللجوء للفيفا بشأن إعادة المباراة التي أدارها محمد الحنفي".