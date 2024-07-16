الرياضة

عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن قائمة لمواجهة مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام مودرن سبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم - محمد هاني - كريم فؤاد - خالد عبد الفتاح

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - كريم نيدفيد - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا" - رضا سليم - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

فيما تم استبعاد كلًا من:-

مصطفى مخلوف - حمزة علاء - عمر كمال عبد الواحد - محمود متولي - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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