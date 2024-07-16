نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام مودرن سبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي
الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم - محمد هاني - كريم فؤاد - خالد عبد الفتاح
الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - كريم نيدفيد - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة
الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا" - رضا سليم - بيرسي تاو - وسام أبو علي.
فيما تم استبعاد كلًا من:-
مصطفى مخلوف - حمزة علاء - عمر كمال عبد الواحد - محمود متولي - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا.