العالم اليوم - روسيا.. تدمير 4 مسيرات شمال روستوف وطائرة ميغ 29 أوكرانية

انتم الان تتابعون خبر روسيا.. تدمير 4 مسيرات شمال روستوف وطائرة ميغ 29 أوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 08:18 صباحاً - أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية دمرت 4 طائرات مسيرة في شمال منطقة روستوف دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وقال غولوبيف في بيان عبر تطبيق تلغرام: "في شمال منطقة روستوف، دمرت قوات الدفاع الجوي 4 طائرات بدون طيار".

وأضاف أنه "بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار مادية. ويواصل الجيش صد الهجوم الجوي"، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الاثنين، أن قواتها أسقطت طائرة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، فيما بلغ مجموع خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي نحو 1900 جندي.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن دفاعاتها الجوية دمرت أيضا 36 طائرة مسيرة أوكرانية، واعترضت 5 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" أميركية الصنع.