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أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي عن حقيقة رحيل حقيقة رحيل نجمي الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية إلى الأهلي والزمالك.

الإسماعيلي يكشف لـ " دوت الخليج " حقيقة رحيل نجمي الفريق إلى الأهلي والزمالك

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي ": "لا يوجد عروض محلية لأي لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خلال الفترة الحالية ".

وأكد:" كثرة الشائعات التي تشير إلى رحيل عمر الساعي إلى الأهلي وعبد الرحمن مجدي إلى الزمالك ليس لها أساس من الصحة، فهي فقط اجتهادات ".

وتابع:" لم يدخل أي مسؤول من الفريقين في تفاوض رسمي مع مجلس الإدارة نهائيا خلال الفترة الحالية ".

وأضاف:" عبد الرحمن مجدي يمتلك عرض من أهلي بنغازي بمبلغ مالي كبير، وحتى الآن لم يتم حسم قرار رحيله بشكل رسمي ".

وعن عمر الساعي أوضح المصدر:" عمر الساعي مستمر رفقة الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، ولن نسمح برحيله سوى للإحتراف الأوروبي إن كان ذلك رغبته ".

وأردف قائلًا: " الساعي لاعب مميز ويمتلك إمكانيات كبيرة ولديه الثقة والشغف اللازم للإحتراف الأوروبي، موضحًا أن تلك هي رغبة اللاعب أيضًا ".

وفي سياق متصل علم " دوت الخليج الرياضي " من مصادره الخاصة عن عرض اهلي بنغازي الليبي للإسماعيلي والذي يصل قدره إلى ما يقرب من مليون ونصف دولار للحصول على خدمات عبد الرحمن مجدي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.