نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يكشف لـ " دوت الخليج " حقيقة رحيل نجمي الفريق إلى الأهلي والزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشف مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي عن حقيقة رحيل حقيقة رحيل نجمي الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية إلى الأهلي والزمالك.
الإسماعيلي يكشف لـ " دوت الخليج " حقيقة رحيل نجمي الفريق إلى الأهلي والزمالك
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي ": "لا يوجد عروض محلية لأي لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خلال الفترة الحالية ".
وأكد:" كثرة الشائعات التي تشير إلى رحيل عمر الساعي إلى الأهلي وعبد الرحمن مجدي إلى الزمالك ليس لها أساس من الصحة، فهي فقط اجتهادات ".
وتابع:" لم يدخل أي مسؤول من الفريقين في تفاوض رسمي مع مجلس الإدارة نهائيا خلال الفترة الحالية ".
وأضاف:" عبد الرحمن مجدي يمتلك عرض من أهلي بنغازي بمبلغ مالي كبير، وحتى الآن لم يتم حسم قرار رحيله بشكل رسمي ".
وعن عمر الساعي أوضح المصدر:" عمر الساعي مستمر رفقة الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، ولن نسمح برحيله سوى للإحتراف الأوروبي إن كان ذلك رغبته ".
وأردف قائلًا: " الساعي لاعب مميز ويمتلك إمكانيات كبيرة ولديه الثقة والشغف اللازم للإحتراف الأوروبي، موضحًا أن تلك هي رغبة اللاعب أيضًا ".
وفي سياق متصل علم " دوت الخليج الرياضي " من مصادره الخاصة عن عرض اهلي بنغازي الليبي للإسماعيلي والذي يصل قدره إلى ما يقرب من مليون ونصف دولار للحصول على خدمات عبد الرحمن مجدي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.