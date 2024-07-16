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أحمد جودة - القاهرة - أشاد كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2024"، معربًا عن أمله في فوز منتخب راقصي التانجو بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني يحلم بذهبية أولمبياد باريس

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للمرة الـ16 في تاريخه، عقب فوزه (1-0) بعد التمديد لوقت إضافي على نظيره الكولومبي، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزًا بالبطولة، الذي كان يتقاسمه مع منتخب أوروجواي.

وقال تابيا في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأرجنتيني: "نحن سعداء من أجل المجموعة والقائد والجهاز الفني. لقد لعب المنتخب الوطني ليكون البطل وتمكن من تحقيق ذلك".

وأضاف تابيا "أنا سعيد للغاية، لقد تم تحقيق هدف آخر واستمتعنا بذلك، الناس سعداء حقا".

أشار رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني "الآن يتعين علينا أن نذهب إلى باريس، ينبغي أن نفوز بالذهبية الثالثة هناك. سيدرك الناس عندما تبدأ الألعاب المشروع الحقيقي الذي لديهم".

شدد تاييا "في باريس سيكون لدينا فريق تنافسي للغاية، نأمل في التتويج بالذهبية بعد حصولنا على كأس العالم، وهذا يمثل مشروعا".

وفيما يتعلق بالمباراة المقبلة لمنتخب الأرجنتين، ضد ضيفه المنتخب التشيلي بتصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" المؤهلة لمونديال 2026، المقررة في 5 أيلول/سبتمبر، قال تابيا "سيكون تاريخًا خاصًا، سيتمكن جميع الأرجنتينيين من الاستمتاع به".

وتابع "نعلم أن الملعب سيكون صغيرًا، لكن الجميع سيحرص على التواجد في المدرجات حتى يتمكنوا من الاحتفال والاستمتاع بهذا الإنجاز".

يذكر أن منتخب الأرجنتين يتربع على قمة ترتيب التصفيات برصيد 15 نقطة، بعد خوض الجولات الست الأولى، عقب تحقيقه 5 انتصارات مقابل خسارة وحيدة.